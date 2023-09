Italia-Francia 3-0, De Giorgi: “Partita perfetta, il gruppo è unito”

“E’ stata una partita intensissima da parte nostra, ci eravamo detti di mettere in campo tutto quello che abbiamo costruito nel nostro percorso, di farlo contro una squadra molto tecnica e coriacea, di rispondere colpo su colpo, lo abbiamo fatto“. Queste le parole di Ferdinando De Giorgi sulla vittoria per 3-0 sulla Francia nella semifinale degli Europei di pallavolo 2023. “Una dimostrazione di affetto – prosegue il ct sulla vittoria dedicata ad Anzani e Russo – da parte di un gruppo coeso, che si vuole bene, anche esigente, che lavora e si aiuta, un gruppo che non è nato per caso, i ragazzi hanno le loro personalità, ma anche dietro c’è uno staff che spinge molto verso questo senso di appartenenza. Si è visto anche dopo l’infortunio di Russo nel primo set, si sono destabilizzati proprio per l’affetto che c’è tra di loro. Ci siamo allenati a reagire – conclude De Giorgi – questo tour in Italia è stato bellissimo, ma anche una fatica incredibile, però ne vale la pena per tutte le cose belle che abbiamo vissuto e ce lo diciamo sempre. Quando si arriva alla fine, si arriva stanchi, affaticati, ma questa stanchezza devono godersela, perché non tutti possono sentire la stanchezza di chi arriva in semifinale o in finale, è un privilegio, abbiamo un giorno per recuperare”.