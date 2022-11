Highlights Trento-Kedzierzyn 25-20 17-25 26-24 25-23, Volley Champions League maschile (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Trento batte in quattro set Kedzierzyn e vola in vetta al girone D di Volley Champions League maschile 2022/2023 staccando proprio la squadra polacca. Partita sofferta per i ragazzi di Lorenzetti che resistono alla reazione del Kedzierzyn vincendo il terzo set ai vantaggi e chiudendo il match al quarto. Nella prossima partita di Champions League Trento affronterĂ il Karlovarsko in casa.