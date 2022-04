Highlights Modena-Perugia 1-3, gara-2 semifinali Playoff Superlega 2022 volley (VIDEO)

by Deborah Sartori 14

I video highlights di Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia, gara-2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022di volley maschile. I Block Devils, dopo aver perso gara-1 in casa, si impongono 3-1 (25-23, 22-25, 25-21, 25-21) in trasferta e pareggiano i conti nella serie, portandola sull’1-1. I Canarini di Andrea Giani lottano su ogni pallone, ma qualche imprecisione nei momenti decisivi si rivela fatale. La squadra di Nikola Grbic avrà dunque la possibilità di portarsi in vantaggio in gara-3 davanti al proprio pubblico. Di seguito, la cronaca della partita.

