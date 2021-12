Highlights Civitanova-Trento 3-2, semifinale Mondiale per Club 2021 volley (VIDEO)

by Deborah Sartori 7

I video highlights di Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley maschile, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile. La formazione di coach Blengini supera l’Itas Trentino 3-2 (25-20, 22-25, 23-25, 25-20, 21-19) e vola in finale, dove proverà a confermare il titolo conquistato nel 2019. Derby italiano di altissimo livello con continui capovolgimenti. Civitanova inizia bene, ma cala e Trento ne approfitta per passare in vantaggio due set a uno. La Lube rimonta poi nel quarto parziale, rinviando tutto al tie-break, dove recupera lo svantaggio iniziale e la spunta al termine di una serie infinita di vantaggi. In alto le immagini salienti della partita.

