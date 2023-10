Highlights Civitanova-Piacenza 3-0 (25-22, 25-16, 25-18): Supercoppa Italiana volley (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 38

Gli highlights di Civitanova-Piacenza, semifinale di Supercoppa Italiana di volley. Sarà la Lube a sfidare Perugia nell’ultimo atto in programma domani alle 17. Al Biella Forum la Lube sorprende Piacenza, attualmente in testa alla SuperLega a punteggio pieno insieme a Perugia, per 3-0, con parziali di 25-22, 25-16, 25-18. Grande prova per Nikolov e compagni che vincono nettamente il secondo e il terzo set. Di seguito, ecco le azioni salienti.