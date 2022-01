Highlights Civitanova-Maribor 3-0, Champions League 2021/2022 volley (VIDEO)

by Deborah Sartori 12

I video highlights di Cucine Lube Civitanova-OK Merkur Maribor, sfida valevole per la quarta giornata della Pool C diCev Champions League 2021/2022 di volley maschile. Partita mai in discussione per gli uomini di Blengini, che si impongono 3-0 (25-18, 25-15, 25-19). Le prime difficoltà arrivano nel terzo set, dove gli sloveni salgono di colpi in tutti i fondamentali (dopo un secondo set con soli 4 attacchi vincenti). I cucinieri però fanno valere la propria superiorità tecnica e fisica e portano a casa senza troppi problemi la vittoria, conquistando tre punti importanti in ottica passaggio del turno. In alto, le immagini salienti del match.

