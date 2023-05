Finale scudetto Superlega volley 2022/2023, dominio di Trento in gara-3: 2-1 su Civitanova

Dominio totale da parte di Trento in questa gara-3 della finale scudetto di Superlega volley 2022/2023, con l’Itas che conquista il punto del 2-1 e si porta ad un passo dal quinto scudetto della sua storia e il primo dalla stagione 2014/2015. Civitanova non è incisiva come sempre questa domenica e soffre a causa della perfetta prestazione messa in mostra dai padroni di casa, che hanno chiuso sul 3-0 e hanno vinto in maniera agevole tutti i tre parziali di quest’incontro: 25-17, 25-20 e 25-16, con un terzo set in cui si è giunto anche alla situazione di 15-8. Dopo il 3-1 di gara-1 e il 3-2 con cui i marchigiani avevano pareggiato i conti della serie, arriva dunque il 2-1 che permette a Trento di iniziare a pensare alla possibilità, ora concreta, di puntare al titolo tricolore. Grandissima partita di Michieletto, che si sta dimostrando l’uomo in più dei trentini nel corso di questa serie. Oggi è stato meno appariscente e più falloso in attacco, invece, Lavia, che è comunque stato preziosissimo sia in ricezione, sia al servizio. Kaziyski è stato perfetto in attacco e al servizio, mentre Civitanova ha sentito la mancanza Zaytsev, oggi piuttosto sottotono anche perché in una condizione fisica non brillante.