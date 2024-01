Final Four Coppa Italia volley maschile 2024, Soli: “Un appuntamento a cui teniamo molto”

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è tutto pornto per la Final Four di Coppa Italia 2024 di volley maschile. Nella prima semifinale l’Itas Trentino sfiderà la Mint Vero Volley Monza dopo aver iniziato il 2024 con sei vittorie in sette partite disputate tra tutte le competizioni. “È un appuntamento a cui teniamo molto perché da sempre rappresenta un fine settimana di gare di altissimo livello – ha specificato l’allenatore Fabio Soli – Ci arriviamo con la consapevolezza di aver fatto tanto per essere fra le quattro squadre che si contenderanno il trofeo e che non è assolutamente scontato parteciparvi”. La vincitrice di questo incontro sfiderà poi chi uscirà dall’altra semifinale tra Sir Susa Vim Perugia ed Allianz Milano.