Europei volley maschili 2023: vince facile la Germania, Spagna ko contro la Croazia

Vanno avanti le partite della fase a gironi degli Europei di volley maschili 2023. La Germania si candida ad essere l’avversaria principale dell’Italia nel gruppo A. I tedeschi hanno battuto in scioltezza la Svizzera con il punteggio di 25-14 25-16 25-21 e sono saliti a 6 punti in due partite a -3 dall’Italia con una partita in più da giocare. Nel gruppo D vittoria sorprendente della Romania che ha battuto al tie break, 25-22 18-25 25-21 23-25 17-15, la Turchia trovando la prima vittoria dopo tre partite. Turchia che resta ferma a un solo punto dopo due partite giocate. Altra vittoria al tie break questa volta per la Grecia, che piega il Portogallo dopo aver perso i primi due set. Al momento i lusitani sono terzi con quattro punti davanti proprio ai balcanici, quarti con tre punti ma con una partita in meno. Nel girone B seconda vittoria su due partite per la Slovenia che batte 3-0 la Finlandia, seconda sconfitta in tre giornate. In questo raggruppamento arriva anche la seconda sorpresa di giornata con il successo per 3-0 della Croazia sulla Spagna. Situazione di classifica che vede la Slovenia in testa a 6 punti seguita da Croazia a 5 e Bulgaria e Spagna a 3. Nel gruppo C vince anche la Polonia, una delle probabili contender, che batte 3-1 una buona Olanda, che potrebbe essere l’avversaria degli azzurri ai quarti.