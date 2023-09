Europei volley maschili 2023: l’Olanda si salva con la Germania e ai quarti trova l’Italia, Ucraina avanti

Si è chiusa un’altra giornata agli Europei di volley maschili 2023. Si scopre l’avversaria dell’Italia di Ferdinando De Giorgi, che oggi ha dominato contro la Macedonia del Nord vincendo 25-20 25-12 25-15 a Bari. Giannelli e compagni se la vedranno ai quarti con l’Olanda, che ha vinto 3-2 al tie break, 25-20 25-23 22-25 18-25 15-12, con la Germania, già affrontata e battuta dagli azzurri ai gironi non senza difficoltà. Olanda alla ricerca di un buon piazzamento a livello europeo, con una semifinale che manca dal 1997, anno in cui arrivò anche l’unica vittoria nella storia dei Paesi Bassi. Vittoria facile dell’Ucraina, che batte 3-0 il Portogallo, 25-20 25-19 25-22, e avanza ai quarti di finale. Ottima prova di Plotnytskyi e compagni, che proveranno contro la Slovenia, che oggi ha battuto in rimonta da 2-0 la Turchia, a centrare la prima semifinale europea nella storia. Al momento il miglior risultato è il sesto posto all’esordio nel 1993. Recentemente è arrivato un settimo posto nel 2019 e un tredicesimo posto nella scorsa edizione. Il quadro dei quarti di finale si sta delineando, con le vincenti di Polonia-Belgio e di Serbia-Repubblica Ceca che formeranno l’ultimo quarto. Dalla stessa parte di tabellone ci sono Slovenia e Ucraina. Dall’altra parte una tra Italia e Olanda affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.

IL TABELLONE DEI QUARTI

IL TABELLONE COMPLETO

I RISULTATI AGGIORNATI