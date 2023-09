Europei volley maschili 2023, Lavia: “Atteggiamento sbagliato, abbiamo avuto troppa fretta”

“Non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto, nel primo set subito troppo, poi ci siamo ripresi, ma con la palla alta abbiamo fatta tanta fatica, soprattutto nel secondo parziale. Le sconfitte come questa servono a rafforzare il gruppo, che è sempre coeso e lo abbiamo dimostrato”. Daniele Lavia, intervenuto ai microfoni della Rai, analizza così la sconfitta in finale dell’Italvolley agli Europei contro la Polonia.

“Abbiamo subito le loro battute nel primo set, arrivavano delle belle bordate – spiega lo schiacciatore calabrese – Da lì in poi hanno alleggerito la battuta, tranne Leon, ma noi eravamo comunque in difficoltà. E’ questione di dettagli. Non eravamo lucidi in copertura come siamo di solito, nelle azioni lunghe avevamo fretta e anche sulle palle facili c’era troppa voglia di chiudere il punto“, dice Lavia. Un commento anche sul supporto incessante dei tifosi: “Siamo noi che dobbiamo applaudire loro: nel bene e nel male, anche nei momenti difficili erano lì per spingerci, li ringraziamo con tutto il cuore”. Ora testa al torneo pre-Olimpico: “Abbiamo un girone tosto da affrontare, ma vogliamo ottenere il pass, dobbiamo avere cazzimma. Prima però facciamo qualche giorno di riposo che ci serve”.