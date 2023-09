Europei volley maschile 2023: prima vittoria per l’Estonia, Polonia facile sulla Macedonia

Continuano gli Europei di volley maschili. Nel gruppo D vince la Romania 3-1 contro la Grecia e si porta in piena zona qualificazione salendo al terzo posto con 6 punti. Grecia ferma a 3 dietro all’Israele, a 4, sconfitto dal Portogallo 3-0 che sale a 7 punti dietro alla Francia a punteggio pieno. Nel gruppo B la Spagna batte la Finlandia 3-1 e sale al quarto posto con 6 punti. Vince anche la Croazia contro la Bulgaria e sale a 8 punti al secondo posto dietro la Slovenia ancora imbattuta. Nel gruppo C prima vittoria per il Montenegro, che batte 3-1 la Danimarca, ferma a 0 in fondo al girone. Ok anche la Polonia che liquida in tre set la Macedonia salendo a punteggio pieno a 9 punti. Nel gruppo A, quello dell’Italia, l’Estonia batte al tie break la Svizzera salendo a 2 punti al quarto posto.