Europei volley, De Giorgi: “Siamo competitivi, cercheremo di giocarci le nostre opportunità”

Terminate le fatiche del girone con la sofferta vittoria sulla Germania, l’Italia del volley ha raggiunto la Puglia nel pomeriggio. A Bari infatti sabato 9 settembre alle ore 18 gli azzurri affronteranno negli ottavi di finale degli Europei la Macedonia del Nord, quarta nella Pool C e squadra mai affrontata nella nostra storia. Giannelli e compagni arrivano alla fase a eliminazione diretta con un bottino di cinque vittorie su cinque gare e 14 punti in un percorso di crescita che ha visto la Nazionale abbracciare migliaia di tifosi ed appassionati tra Bologna, Perugia e Ancona.

A parlare all’arrivo in Puglia è stato il pugliese doc, il tecnico Ferdinando De Giorgi, che ha analizzato la prossima gara e il cammino fatto fin qui dall’Italia: ”Fino ad ora è stato un percorso in cui la nostra gente ha risposto alla grande e ora, nella mia terra, sarà sicuramente di nuovo così. Siamo pronti per giocarci le partite da dentro o fuori, a cominciare dalla sfida con la Macedonia del Nord, che ha delle qualità come tutte le squadre arrivate agli ottavi. Fino ad ora abbiamo vissuto una festa della pallavolo impressionante con grande coinvolgimento, dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di coinvolgere tutti i ragazzi nelle varie situazioni“.

Sulle ambizioni nel torneo invece De Giorgi non si è sbilanciato troppo: “Abbiamo cancellato ciò che è stato il passato, stiamo affrontando questo Europeo con la consapevolezza di essere una squadra competitiva ma senza pensare al passato, ci sono diverse squadre che puntano alla medaglia, cercheremo di giocarci le nostre opportunità”.