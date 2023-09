Europei volley 2023: Italia in finale, esulta con Anzani e Russo

L’Italia vola in finale agli Europei di volley 2023. Dopo aver sconfitto la Francia 3-0, la squadra azzurra si è riunita in campo per festeggiare il risultato. Si sono uniti alla festa anche Anzani e Russo, il primo fermo per i noti problemi cardiaci ora per fortuna superati, l’altro reduce da un infortunio nell’ultima partita. Superata la gioia della vittoria, la Nazionale si concentrerà sul prossimo – e ultimo – ostacolo, la Polonia.