Europei maschili volley 2023: la Serbia vince sulla Repubblica Ceca e vola ai quarti

La Serbia vince per 3-0 contro la Repubblica Ceca. I serbi non sembrano mai realmente minacciati dagli avversari e vincono tutti e tre i set (25-21, 26-24, 25-21), senza che il gioco regali grandi colpi di scena. Dopo un’ora e mezza di gara, la partita si chiude con la vittoria della Serbia, che strappa così un pass per i quarti di finale degli Europei.

La partita inizia con la Serbia in vantaggio, mentre la Repubblica Ceca insegue. I cechi non trovano mai la reale opportunità di impensierire i rivali, nonostante i diversi errori commessi dai serbi. La Serbia non sembra infatti giocare al massimo delle possibilità, ma conclude il primo set vincente, con un buon 25-21. Il secondo set vede entrambe le squadre commettere numerosi errori e il ritmo di gioco si dimostra lento. Dopo diverso tempo, la Serbia riesce a conquistare un vantaggio di tre punti, ma sul finale i cechi si riavvicinano e si procede ai vantaggi. I serbi chiudono vittoriosi anche questo set, in 26-24. Nel terzo set il copione è lo stesso, con la Serbia che resta in vantaggio senza molti sforzi e una Repubblica Ceca che sbaglia in diverse situazioni. Infine, dopo un’ora e mezza di partita, la Serbia vince il terzo set 25-21 e sbarca ai quarti di finale.