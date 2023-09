Europei maschili volley 2023: l’Italia piega 3-2 la Germania, ora la Macedonia agli ottavi

L’Italia ha sconfitto 3-2 la Germania. I rivali tedeschi si sono rivelati particolarmente ostici, tanto che la gara si è protratta per oltre due ore. L’Italia però, seppur non giocando una partita perfetta, hanno conquistato la vittoria al quinto set, concludendo la fase a gironi senza sconfitte. Ora, gli azzurri, in questi Europei di volley 2023, dovranno affrontare la Macedonia del Nord, partita in programma per questo sabato a Bari.

La gara vede scendere in campo due squadre equilibrate. L’Italia fatica a entrare in partita durante le prime battute di gioco, mentre la Germania si rivela essere un avversario valido. Sfruttando gli errori dei tedeschi e grazie agli atleti che riescono a massimizzare la possibilità di conquistare punti, l’Italia vince il primo set 25-22. Nel secondo set, però, la musica suona a favore della Germania, che sfrutta i numerosi errori della squadra italiana. I tedeschi portano avanti un set combattuto, senza lasciare spazio all’Italia per recuperare. Chiudono così 25-23, facendo perdere il primo set agli azzurri dall’inizio degli Europei. Si scende quindi in campo per il terzo set con il tabellone che segna 1-1. L’Italia parte positivamente, creando un ampio vantaggio, che tocca il 7-1. La Germania però reagisce con velocità e in breve tempo recupera. Il terzo set si rivela dunque combattuto, ma dopo alcuni minuti di difficoltà, i pallavolisti tricolore trovano la vittoria in 25-22. E’ dunque tempo del quarto set, dove la Nazionale potrebbe chiudere la partita oppure la Germania potrebbe allungarla. I tedeschi dominano questa fase di gioco dal primo all’ultimo momento, con l’Italia costretta ad inseguire per tutto il tempo. Si chiude così 25-14 a favore della Germania e il finale della partita viene rimandato al quinto e ultimo set. Gli azzurri scendono in campo più concentrati rispetto al set precedente e in pochi minuti conquistano un rispettabile vantaggio sugli avversari. Il match point arriva sul 14-12 e poi, dopo quasi due ore e mezza di gioco, l’Italia vince anche l’ultima partita dei gironi e si prepara agli scontri diretti.