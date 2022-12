Coppa Italia Volley: Roma ospiterà le Final Four il 25 e 26 febbraio

Sarà Roma ad ospitare la Coppa Italia 2023 di Volley: il 25 e 26 febbraio 2023, al Palazzo dello Sport di Roma, si svolgerà la quarantacinquesima edizione del trofeo, che sarà conteso ancora in una Final Four. Le semifinali sono in programma sabato 25 febbraio, domenica 26 invece andrà in scena il “main event”, la Finale che assegnerà la Coppa Italia. A qualificarsi alla Final Four Coppa Italia 2023 saranno le quattro squadre che si aggiudicheranno i Quarti di Finale in programma il 28 e 29 dicembre 2022. Anche la griglia dei Quarti è ancora in definizione.

Ecco le parole dell’assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “Siamo felici che, dopo 11 anni, Roma torni a ospitare questo evento. Un appuntamento tra i più seguiti dai tantissimi appassionati di pallavolo, che è uno sport tra i più praticati nella nostra città, con oltre 20mila tesserati. Sarà una nuova importante occasione per ospitare tanti tifosi provenienti da tutta Italia e per dimostrare la capacità organizzativa e di accoglienza della Capitale. Una bellissima festa di sport e di amicizia”.

Queste invece le parole del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi: “La Coppa Italia è uno degli eventi più attesi del nostro sport, sia in Italia che a livello internazionale e siamo entusiasti di riportarla a Roma, che tornerà ad essere così “Capitale del volley”. La partnership con Del Monte®, ormai più che consolidata, è giunta al dodicesimo anno, e ricordo con piacere il fatto che la prima Coppa Italia targata Del Monte® fu proprio quella del 2012 a Roma. Tale sinergia ci consente anno dopo anno di puntare ad organizzare eventi al top a livello mondiale e la due-giorni del prossimo febbraio sarà sicuramente un successo in questo senso, grazie anche al grande lavoro dei club, dentro e fuori dal campo, alle istituzioni locali e ai tifosi: sarà infatti la prima Coppa Italia col ritorno al 100% della capienza, e confidiamo sul calore del pubblico per dare ancora più colore allo show sportivo a cui non vediamo l’ora di assistere”

Infine, ecco le parole del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi: “Sono sicuro che il week end del 25-26 febbraio assisteremo a due bellissime giornate all’insegna della pallavolo, con tanti tifosi presenti sugli spalti. La Coppa Italia da sempre è una competizione molto sentita sia da parte dei club, che dagli appassionati. Roma è una città che ha una grande voglia di volley e certamente accoglierà nel migliore dei modi quest’importante appuntamento, così come accadrà per la gara inaugurale del Campionato Europeo di pallavolo maschile 2023”.