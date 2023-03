Civitanova-Verona in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-WithU Verona, partita valevole per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini hanno chiuso la regular season al quarto posto e vogliono sfruttare il campo di casa per iniziare al meglio questa fase decisiva. Servirà però una grande prestazione per battere gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti nella stagione regolare ad una sola lunghezza dalla Lube e a caccia di un’altra grande prestazione. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 19 marzo all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Civitanova-Verona dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023.

STREAMING E TV – Gara-1 Civitanova-Verona di quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, la partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.