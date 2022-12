Civitanova-Tours in tv: data, orario e diretta streaming Champions League maschile 2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-Tours VB, partita valevole per la terza giornata del girone C della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, primi nel girone a quota 8 punti, tornano sul campo di casa per conquistare la quarta vittoria su quattro partite e ipotecare così l’accesso ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione francese, seconda con sei punti e a caccia del successo per balzare al primo posto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 14 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita della Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Tours della Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.