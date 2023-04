Civitanova-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano, partita valevole per la terza giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Archiviati i primi due confronti, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini tornano sul campo di casa per vincere e avvantaggiarsi nuovamente. I meneghini di Roberto Piazza, dopo aver pareggiato i conti vincendo gara-2 in casa, vogliono continuare a stupire per tenere vive le speranze. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 19 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-3 Civitanova-Milano delle semifinali dei Playoff Superlega 2022/2023.

STREAMING E TV – Gara-3 Civitanova-Milano delle semifinali dei Playoff Superlega 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.