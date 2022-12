Civitanova-Milano in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano, partita valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, dopo qualche difficoltà iniziale, hanno trovato il ritmo giusto, chiudendo la prima metà di stagione al secondo posto. I cucinieri, già finalisti in Supercoppa, scendono sul campo di casa per conquistare il passaggio del turno, ma non sarà scontato superare i meneghini di Piazza, settimi al termine del girone di andata. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 29 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Civitanova-Milano della Coppa Italia maschile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Milano della Coppa Italia maschile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.