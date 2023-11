Civitanova-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Cucine Lube Civitanova-Farmitalia Catania, partita valevole per la quinta giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, dopo il ko incassato a Milano, vanno a caccia del successo davanti al proprio pubblico per rimanere in scia alle migliori in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione siciliana di Waldo Kantor, reduce dalla netta sconfitta interna contro Verona, che vuole provare a strappare qualche punto ad una big. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Civitanova-Catania del campionato di Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Catania della Superlega 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.