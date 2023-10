Cisterna-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Cisterna Volley-Itas Trentino, partita valevole per la prima giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Guillermo Falasca vogliono sfruttare il campo di casa per provare a conquistare subito punti importanti per la classifica ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete c’è infatti la più quotata formazione di Fabio Soli, che va a caccia di un bel successo per iniziare con il piede giusto questa nuova stagione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 22 ottobre al Palasport di Cisterna di Latina. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Cisterna-Trento del campionato di Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Cisterna-Trento della Superlega 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.