Cisterna-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare il conto alla rovescia per Cisterna Volley-Pallavolo Padova, partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Guillermo Falasca vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quinta vittoria stagionale e difendere la nona posizione. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione veneta di Jacopo Cuttini, decima in classifica a due soli punti da Cisterna. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 21 gennaio al Palasport di Cisterna di Latina. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Cisterna-Padova della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Cisterna-Padova della Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.