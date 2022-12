Champions League volley maschile 2022/23: dominio Trento con Karlovarsko, successo anche per Perugia

La serata di Champions League maschile 2022/23, ha visto protagoniste Perugia e Trento. Ecco allora i risultati e i racconti delle due sfide:

SIR SICOMA MONI PERUGIA- ZIRAAT BANK ANKARA 25-17 19-25 25-17 25-17

Termina 3-1 (25-17, 19-25, 25-17, 25-17)il match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Ziraat Bank Ankara, partita valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League maschile 2022/23. Un’ottima vittoria per Perugia, che permette agli umbri di salire al primo posto in classifica con 12 punti.

La partita è caratterizzata in avvio da grande equilibrio in campo, con continui sorpassi e controsorpassi tra le due squadre. Perugia inizialmente ha qualche difficoltà in battuta, permettendo così ad Ankara di rimanere a contatto per diverso tempo nel set. Sul 17-17 però, grazie alle giocate offensive di Herrera e Semeniuk, Perugia allunga e si stacca nel punteggio dagli avversari. Gli umbri infatti realizzano ben otto punti consecutivi e il set si chiude sul 25-17. Successivamente però Ankara risponde e con le giocate offensive di Tosun e Ter Matt guida il secondo parziale. I turchi infatti concedono poche possibilità di recupero agli avversari e chiudono il set sul 19-25.

Nel terzo set Perugia però riacquista sicurezza e intensità in attacco, conducendo e portando a casa senza particolari problemi. Grazie ad un ottimo Semeniuk, infatti, gli umbri si staccano subito dagli avversari turchi, senza dargli possibilità di recupero. Complice di ciò sono anche i tanti errori, in battuta e in fase offensiva, dei giocatori ospiti, che permettono a Perugia di comandare. Il parziale così si conclude sul 25-17 in favore dei padroni di casa. L’ultimo quarto ricalca l’esito del set precedente, con una Perugia dominante in ogni fase di gioco. Gli umbri così, con le schiacciate di Herrera e Semeniuk, portano a casa anche il terzo set 25-17 e chiudono il match in quattro set.

ITAS TRENTINO-KARLOVARSKO 25-17 25-15 25-17

Termina 3-0 (25-17, 25-15, 25-17)il match tra Itas Trentino e Karlovarsko, partita valida per la quarta giornata del gruppo D di Champions League maschile 2022/23. Un’ottima vittoria per Trento, che permette ai padroni di casa di salire al primo posto in classifica con 12 punti.

La partita non è mai stata in discussione per i padroni di casa, capaci di essere davvero precisi ed efficaci in attacco. In nessuno dei tre set, infatti, gli ospiti riescono a mettere in difficoltà Trento, facendo davvero fatica a mantenere il ritmo imposto dal club italiano. Ciò è dimostrato dai punteggi dei tre parziali giocati, in cui Karlovarsko non è riuscita mai a raggiungere i venti punti.

Tra i più ispirati per Trento in avanti ci sono Micheletto e Nelli, anche con diversi ace, serviti molto bene da Sbertoli. Quest’ultimo infatti gestisce al meglio la manovra trentina, spesso partecipando anche in chiusura negli scambi. Trento così chiude il match in tre set con il punteggio di 25-17, 25-15, 25.17.