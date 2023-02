Cev Cup maschile 2023: Modena e Piacenza volano in semifinale, eliminate Montpellier e Lubiana

La serata odierna di Cev Cup di volley maschile 2022/23, ha visto impegnate due protagoniste del campionato italiano di Superlega. In campo sono state impegnate la Bluenergy Daiko Volley Piacenza, successivamente invece la Valsa Group Modena. Ecco i risultati dei due match.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA-MONTPELLIER HSC VB 3-0

Termina 3-0 (25-21 25-19 25-21) il match tra Bluenergy Daiko Volley Piacenza e Montpellier HSC VB, partita valida per i quarti di finale di ritorno di Cev Cup maschile 2022/23. Un’ottima vittoria per Piacenza, che ha permesso ai lombardi di portare la sfida al Golden set, per decidere la qualificazione alla semifinale. Nel set decisivo Piacenza è stata sempre avanti, dominando e gestendo al meglio tutti i momenti del parziale. I lombardi così hanno chiuso 15-7, qualificandosi quindi alle semifinali della competizione.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

VALSA GROUP MODENA-ACH VOLLEY LJUBLJANA 3-0

Termina 3-0 (25-16 25-16 25-20) il match tra Valsa Group Modena e Ach Volley Ljubljana, partita valida per i quarti di finale di ritorno di Cev Cup maschile 2022/23. Un’ottima vittoria per Modena, che permette ai padroni di casa di qualificarsi direttamente alle semifinali della competizione.