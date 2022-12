Calendario Trento al Mondiale per club maschile 2022 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Trentino Itas Trento al Mondiale per Club maschile 2022 di volley, in programma a Betim (Brasile): ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. La formazione di Angelo Lorenzetti, seconda nel campionato italiano alle spalle della capolista Perugia (anch’essa presente al Mondiale), scende ora in campo per lottare per il titolo iridato. I trentini sono inseriti nel girone B: obiettivo chiudere tra le prime due della pool per accedere alle semifinali.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della Trentino Itas al Mondiale per Club maschile 2022 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

Calendario Trento Mondiale per club 2022

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022

22.00 Trentino Itas ITA vs Paykan Club IRN (Pool B)

VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022

22.15 Itambé Minas BRA vs Trentino Itas ITA (Pool B)