Calendario Perugia al Mondiale per club maschile 2022 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Sir Safety Susa Perugia al Mondiale per Club maschile 2022 di volley, in programma a Betim (Brasile): ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. La formazione di Andrea Anastasi, dominatrice fin qui nel campionato italiano, scende ora in campo per provare a lottare per il titolo iridato. I Block Devils sono inseriti nel girone A: obiettivo chiudere tra le prime due della pool per accedere alle semifinali.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario di Perugia al Mondiale per Club maschile 2022 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

Calendario Perugia Mondiale per Club 2022

VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022

1.00 Volei Renata BRA vs Sir Safety Susa Perugia ITA (Pool A)

SABATO 10 DICEMBRE 2022

1.15 Sada Cruzeiro Volei BRA vs Sir Safety Susa Perugia ITA (Pool A)