Calendario Mondiale per club maschile 2022 volley con Perugia e Trento: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo del Mondiale per Club maschile 2022 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. Sei squadre sono pronte a contendersi il titolo nella massima competizione globale riservata ai club. Fra queste anche due compagini italiane: la Trentino Itas di Angelo Lorenzetti, inserita nel girone B, e la Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi, inserita nel girone A. Le migliori due ci ciascun raggruppamento poi si sfideranno nelle semifinali, che definiranno le finali per il terzo e il primo posto.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Mondiale per Club maschile 2022 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Mondiale per Club maschile 2022

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2022

22.00 Itambé Minas BRA vs Paykan Club IRN (Pool B)

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022

1.00 Sada Cruzeiro Volei BRA vs Volei Renata BRA (Pool A)

22.00 Trentino Itas ITA vs Paykan Club IRN (Pool B)

VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022

1.00 Volei Renata BRA vs Sir Safety Susa Perugia ITA (Pool A)

22.15 Itambé Minas BRA vs Trentino Itas ITA (Pool B)

SABATO 10 DICEMBRE 2022

1.15 Sada Cruzeiro Volei BRA vs Sir Safety Susa Perugia ITA (Pool A)

22.15 Semifinale 1A vs 2B

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

1.15 Semifinale 1B vs 2A

17.00 Finale 3°-4° posto Perdente prima semifinale vs Perdente seconda semifinale

20.00 Finale 1°-2° posto Vincitrice prima semifinale vs Vincitrice seconda semifinale