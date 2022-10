Calendario 5^ giornata Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della 5^ giornata di Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Lo spettacolo del massimo campionato italiano prosegue con un nuovo turno in programma tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, ad eccezione del big match Perugia-Modena (posticipato al 24 novembre). Milano invece ospiterà Verona, mentre Monza scenderà sul campo di Piacenza. Cisterna se la vedrà con la neopromossa Siena, mentre Padova farà visita a Taranto. Si è invece già svolto l’altro big match di giornata, Trento-Civitanova, conclusosi con la vittoria al tie-break della Lube.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per giornata, visibile anche su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 5^ giornata di Superlega 2022/2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario quinta giornata Superlega 2022/2023

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

20.30 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-17, 25-20, 22-25, 30-32, 13-15)

SABATO 29 OTTOBRE

18.00 Top Volley Cisterna-Emma Villas Aubay Siena – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 30 OTTOBRE

15.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Vero Volley Monza – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Allianz Milano-WithU Verona – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Gioiella Prisma Taranto-Pallavolo Padova – Diretta volleyballworld.tv

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

20.30 Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena – Diretta volleyballworld.tv