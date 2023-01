Calendario 16^ giornata Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della 16^ giornata di Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Lo spettacolo della massima serie del campionato italiano torna con la quinta giornata di ritorno, che si apre sabato 21 gennaio con gli anticipi di lusso Civitanova-Trento e Monza-Piacenza. Domenica poi spazio al big match Modena-Perugia, mentre Verona ospita Milano, Cisterna va a Siena e infine Taranto fa visita a Padova.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per giornata, visibile anche su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 16^ giornata di Superlega 2022/2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario sedicesima giornata Superlega 2022/2023

SABATO 21 GENNAIO 2023

18.00 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

15.30 Emma Villas Aubay Siena-Top Volley Cisterna – Diretta volleyballworld.tv

15.30 WithU Verona-Allianz Milano – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Valsa Group Modena-Sir Safety Susa Perugia – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Pallavolo Padova-Gioiella Prisma Taranto – Diretta volleyballworld.tv