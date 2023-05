Volleyball Nations League, Mazzanti: “Non stiamo bene fisicamente, bisogno di recupero rapido”

Si apre con un successo la Volleyball Nations League femminile 2023 dell’Italia. Le azzurre si sono imposte 3-2 sulla Thailandia ad Antalya nella primissima sfida della giornata d’apertura della Pool 1 di VNL. Domani giornata di riposo, le azzurre torneranno in campo giovedì 1 giugno alle ore 16 contro la Polonia.

Il Ct Davide Mazzanti ha commentato la giornata dichiarando: “Abbiamo avuto delle occasioni importanti nel corso della partita che però abbiamo sciupato, poi nel tiebreak oggettivamente è saltato il piano partita ed è venuto fuori principalmente il carattere di questa squadra. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile perché giocare contro la Thailandia non è mai semplice senza considerare che per noi era la prima partita ufficiale. Ho sperato nel corso del match che quelle occasioni sprecate non ci avrebbero permesso di portare a casa la partita e con tanta voglia e determinazione, è andata bene. Non stiamo benissimo fisicamente ma è normale per il periodo. Adesso dobbiamo recuperare in fretta ed aggiungere ogni giorno qualcosa di nuovo di quello che intendiamo realizzare. Questa pool sarà importante per perfezionare il gioco e le idee”.

“Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto ostica ma nonostante uno stato di forma non ottimale siamo riuscite a venire fuori. All’inizio non siamo state abbastanza aggressive salvo poi prendere le misure. Poi abbiamo tirato fuori davvero tanta grinta e voglia di vincerla che dovrà accompagnarci nel corso di tutta questa pool. Dobbiamo migliorare tanto a partire dall’approccio al match: è necessario entrare subito in partita per evitare che il match poi scivoli via come stava per accadere oggi”, ha invece dichiarato Alessia Mazzaro.

Poi Sofia D’Odorico ha concluso: “Non abbiamo mai mollato, sono molto soddisfatta di come abbiamo reagito venendo a capo di una partita molto complicata. Ci sono ancora tanti meccanismi da consolidare ma ci stiamo lavorando bene. Non abbiamo mai mollato continuando a giocare punto su punto riuscendo a portare a casa una vittoria molto importante. Sicuramente il CT ci sta chiedendo cose che non ancora riusciamo a realizzare anche se qualcosina si inizia a intravedere come il lavoro di seconde linee che è andato un pelino meglio ma in generale ci sono ancora tante cose su cui lavoreremo a partire da domani”.