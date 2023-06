VolleyBall Nations League femminile 2023: l’Italia batte la Repubblica Dominicana al quinto set

L’Italia batte 3-2, 25-16 16-25 21-25 25-22 15-10, la Repubblica Dominicana nella sesta giornata di VolleyBall Nations League femminile 2023. Le azzurre di Davide Mazzanti partono forte e poi si fanno rimontare e superare dalle centroamericane, che si portano avanti 2 set a 1. L’Italia è brava a reagire e a portare il match al tie break dove Sylvia Nwakalor e Sylla trascinano le azzurre alla terza vittoria, seconda al quinto set, nella manifestazione. Italia che si porta in 9ª posizione con 8 punti a -1 dal Canada, che occupa l’8° posto, ultimo buono per partecipare a quarti di finale. Repubblica Dominicana che sale in 11ª posizione con 5 punti. Le ragazze di Mazzanti torneranno in campo dopodomani, sabato 17 giugno, contro l’Olanda alle 11 ore italiane per poi chiudere la seconda settimana il giorno dopo, domenica 18 giugno, contro la Cina alle 14:30.

Ottimo primo set dell’Italia, che riesce ad allungare dopo un inizio di set equilibrato. Dall’11-11 il parziale a favore delle ragazze di Mazzanti è di 10-2. Sul 21-13 le azzurre amministrano il vantaggio e chiudono il primo set con il punteggio di 25-16.

Nel secondo set l’Italia continua sull’onda del primo parziale mettendosi al comando delle operazioni sin dall’inizio. La Repubblica Dominicana inizia ad entrare in partita e si rimette in carreggiata a metà set trovando il primo vantaggio sul 10-9. L’Italia fa fatica a riorganizzarsi e sprofonda a -6 sul 20-14. Le centroamericane controllano il margine e chiudono il secondo set con il punteggio di 25-16.

Terzo set sullo stesso filone del primo. Italia in difficoltà sin dalle prime fasi e Repubblica Dominicana in grande fiducia. Le azzurre non riescono mai a mettere la test avanti nel terzo parziale vedendosi costrette a rincorrere per tutta la durata del set. Italia che prova a rimanere in scia ma cede nel finale perdendo il terzo set con il punteggio di 25-21.

Nel quarto set l’Italia torna a giocare una buona pallavolo ritornando in vantaggio nel punteggio dopo quasi due set sull’11-8. La Repubblica Dominicana risale e lotta punto a punto con le azzurre fino alle fasi finali del parziale. Si arriva prima sul 20-20 e poi sul 22-22. Dal 22-22 Sylla prende in mano la squadra e con due punti in fila trascina l’Italia alla vittoria del quarto set con il punteggio di 25-22.

Quinto set in cui l’Italia gioca meglio e va subito avanti arrivando sull’8-4. Sylvia Nwakalor si carica sulle spalle la squadra e trascina le azzurre alla vittoria del tie break con il punteggio di 15-10.