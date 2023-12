Volley, Velasco rilancia Paola Egonu: “Molto forte, la difenderò sempre”

Julio Velasco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di uno dei temi caldi legati alla nazionale femminile di volley. Si tratta ovviamente di Paola Egonu, assoluta stella della squadra azzurra che dovrà cercare di raccogliere un risultato importante alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giocatrice è però finita al centro di numerose e aspre polemiche nei mesi scorsi, con il finale della gestione Mazzanti che ha lasciato non certo pochi dubbi.

Velasco avrà quindi il compito non banale di riequilibrare il gruppo dell’Italvolley femminile, ancor prima che lavorare sul piano prettamente tecnico. Il commissario tecnico però sembra avere le idee chiare: “Difenderò sempre Paola, è una giocatrice molto forte riconosciuta da tutti ma non significa che debba avere più responsabilità delle altre – spiega Velasco – Mi piacerebbe che a Egonu succedesse quello che è successo a Messi. Tanti volevano che l’Argentina vincesse il Mondiale per veder vincere Messi. Vorrei che a Paola succedesse la stessa cosa, che si creasse una magia tra il pubblico e una grande campionessa.”