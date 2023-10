Volley, Supercoppa femminile 2023: settima meraviglia di Conegliano, Milano ko 3-1

La Prosecco Doc Imoco Conegliano batte l’Allianz Vero Volley Milano mediante il punteggio di 3-1 (26-24, 21-25, 25-23, 25-20) e conquista la sua Supercoppa femminile 2023 di volley. Le Pantere di Daniele Santarelli, dunque, si aggiudicano il primo trofeo della stagione e allungano la loro serie positiva in questa competizione, che dura addirittura dal 2018.

A realizzare il primo punto della partita è la formazione lombarda, che prende in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti, mettendo due punti di margine tra sé stessa e le avversarie. Ben presto le Pantere si ricongiungono nel punteggio, ma a fare la differenza è ancora la Vero Volley che torna avanti fino ad ottenere il suo primo set-point. Le ragazze di Daniele Santarelli non mollano e ribaltano la situazione, portando a casa il primo set per 26-24. Nel secondo parziale si verifica un copione molto simile al primo, con Milano che mette il naso davanti e questa volta porta il proprio vantaggio sul +5. I set point a disposizione delle lombarde sono tre, ma ne basta uno per chiudere sul 25-21.

Il terzo set si apre con un mani out di Egonu, che consente alle venete di conquistare per la prima volta il primo punto del parziale. Questo episodio sembra di buon auspicio per Haak e compagne, poiché Conegliano mantiene costantemente tre punti di gap e, nonostante il tentativo di rientro di Milano, ottiene due set-point che le permettono di tornare avanti nella partita con un 25-23. La formazione guidata da Marco Gaspari tenta il tutto per tutto nel quarto set, ma Conegliano prende il sopravvento e porta a casa la sua settima Supercoppa grazie al punteggio di 3-1 (26-24, 21-25, 25-23, 25-20)