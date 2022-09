Volley, sorteggio gironi Champions League 2022/2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio dei gironi della Cev Champions League 2022/2023 di volley maschile e femminile: ecco le informazioni per seguirlo in diretta. L’estate delle Nazionali non è ancora terminata, ma è già tempo di tuffarsi nella stagione dei club. Anche nella prossima stagione l’Italia sarà al via della massima competizione continentale per club con 6 squadre, già qualificate di diritto alla quarta fase. Nelle urne ci saranno infatti Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Colussi Perugia e Trentino Itas tra gli uomini, Imoco Conegliano, Vero Volley Monza e Igor Novara tra le donne. Come si comporranno i gironi? L’appuntamento è per le ore 18.00 di venerdì 16 settembre a Bruxelles, in Belgio. Il sorteggio sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube European Volleyball (qui il link). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con l’esito del sorteggio al termine.