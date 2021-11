Volley, Serie A1 femminile: Roma torna al successo, Firenze va k.o per 3-1

by Enrico Ricciulli

Logo Lega Pallavolo Serie A Femminile - Foto Filippo Rubin/LVF

L’Acqua&Sapone Roma Volley Club ritorna al successo dopo tre sconfitte consecutive. Le capitoline, infatti, battono per 3-1 (19-25, 25-23, 25-20, 25-17) le ragazze de Il Bisonte Firenze nel posticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Si ferma dunque la corsa delle toscane dopo tre vittorie consecutive. Molto bene, invece, le padrone di casa che non si demoralizzano dopo il primo set perso e rimettono in parità la situazione conquistando una seconda frazione decisamente lottata. Il livello si alza ulteriormente nel terzo parziale prima di un fantastico quarto set concluso addirittura con un vantaggio di otto punti.

LA PARTITA – Il primo set è appannaggio della squadra toscana (25-19). Quest’ultima infatti, dal 5-3 sotto, mantiene sempre il controllo delle operazioni e riesce a toccare anche il +6. Nel secondo set le cose non si mettono bene per Roma, che scivola subito sotto nel punteggio. Da qui però le padrone di casa si rimettono in carreggiata e ne deriva una lotta punto a punto che alla fine premia proprio le capitoline (25-23). Firenze sembra subire il contraccolpo e anche nel terzo set le avversarie giocano meglio. Roma sembra galvanizzata e dal 19-18 piazza tre punti consecutivi che indirizzano dalla sua parte anche questa frazione (25-20). Successivamente è tutto sin troppo facile per l’Acqua&Sapone, che domina sin dalle prime battute il quarto set chiudendolo addirittura sull’emblematico punteggio di 25-17.