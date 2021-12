Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza soffre ma batte Perugia

by Andrea Bellini

L'attacco di Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza), Serie A1 Femminile 2021/2022

Vero Volley Monza trova una vittoria preziosissima contro Bartoccini Fortinfissi Perugia, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Un successo importante perché ottenuto nonostante una prestazione con parecchi errori, ma che alla fine vale i tre punti e la terza posizione in classifica: 1-3 (30-28, 17-25, 26-28, 14-25) il risultato finale a favore delle brianzole. Perugia rimane invece penultima con 7 punti.

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CRONACA – Il primo set è combattuto punto su punto dalle due formazioni, con Perugia che trova un immediato mini break (7-5) prontamente recuperato da Monza. La parità persiste fino al 28-28, grazie anche a 16 errori di Monza, poi le padrone di casa chiudono con l’ace di Diop su Parrocchiale. Nel secondo set, Monza trova subito un importante vantaggio (2-6), ma spreca nuovamente tutto, con Perugia che si rifà sotto (6-8). Le brianzole ricostruiscono subito il vantaggio, resistono ad un nuovo tentativo di rimonta di Perugia e poi allungano definitivamente, aggiudicandosi il set con otto punti di vantaggio.

Il terzo set si apre come quello precedente, con Perugia che perde momentaneamente Anastasia Guerra per un infortunio al ginocchio (ma poi la schiacciatrice riuscirà comunque a rientrare). Dopo l’8-13 segnato da Diouf, le perugine riescono a rifarsi sotto (14-16). Due muri di Danesi rimettono la partita sui binari giusti per Monza (18-21), ma tre punti consecutivi della squadra di casa riportano la parità (21-21). Ai vantaggi, tre errori in attacco di Perugia consegnano il set a Monza.

Una mazzata che pregiudica anche il quarto e ultimo set, in cui di fatto non c’è storia. Occasione persa per Perugia, che lascia la partita con il rammarico di non aver portato a casa nemmeno un punto dopo una bellissima partita. Sorride Monza, che trova il punteggio pieno nonostante una prova non brillante.