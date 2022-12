Volley, Serie A1 femminile: Conegliano e Milano vincono nell’ultima giornata del girone d’andata

Nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A1 di volley femminile 2022/2023 Conegliano batte Perugia nel giorno dei festeggiamenti per la vittoria del Mondiale per Club contro le turche del VakifBank Istanbul. La squadra di coach Santarelli vince in tre set e chiude le prime 13 giornate con una sola sconfitta e 9 set persi in prima posizione a 35 punti. Milano fa il suo e batte Busto Arsizio al terzo e sale momentaneamente in seconda posizione a 31 punti. Le ragazze di Gaspari aspettano il risultato di Scandicci, a 29 punti in classifica, che giocherà alle 20:30 contro Firenze. Negli altri match di giornata, vittoria agevoli per Vallefoglia, che trova il secondo successo in tre partite contro Macerata, e Casalmaggiore, che batte e scavalca Bergamo al 6° posto in classifica. Solo due partite non si sono concluse al terzo set. Nella prima, Chieri batte al quarto Pinerolo e consolida la 5^ posizione in classifica. Nell’altra, Novara cade a sorpresa in casa di Cuneo e fallisce il sorpasso su Scandicci, che ora è certa almeno della terza posizione. Le ragazze di Lavarini restano quindi in 4^ posizione a 28 punti. Cuneo scavalca Busto Arsizio e Vallefoglia per differenza set e riesce a entrare nelle prime 8 classificate guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, a meno di una vittoria di Firenze con Scandicci. In quel caso sarebbe la squadra toscana ad agguantare l’ultimo posto disponibile per partecipare ai quarti di finale.

Qui di seguito la classifica del girone d’andata, *una partita in meno.

Conegliano 35

Milano 31

Scandicci 29*

Novara 28

Chieri 27

Casalmaggiore 22

Bergamo 20

Cuneo 15

Busto Arsizio 15

Vallefoglia 15

Firenze 14*

Perugia 7

Pinerolo 6

Macerata 6