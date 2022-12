Volley, Serie A1 femminile: Chieri domina Perugia, successo anche per Busto Arsizio

Chieri domina Perugia nella dodicesima giornata di andata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Netta vittoria in tre set per la formazione ospite (19-25, 16-25, 18-25), sempre avanti nel primo parziale così come nel terzo e dal 12-12 del secondo. Si tratta di un ritorno al successo per Chieri dopo la sconfitta casalinga contro Bergamo, mentre per Perugia arriva così il sesto ko.

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

Vittoria in quattro set, invece, per Busto Arsizio sul campo di casa contro Cuneo (22-25, 25-20, 25-22, 25-22). Le piemontesi partono bene nel primo set, ma dal secondo parziale inizia la rimonta delle lombarde che conquistano così tre punti importanti per agganciare l’ottavo posto a quota 15 punti Terza sconfitta consecutiva, invece, per Cuneo, decimo a quota 13,