Volley, Serie A1 Femminile 2023/24: Novara passeggia su Bergamo. Savino del Bene fa il colpo contro Acqua e Sapone

Nella serata di sabato sono andate in scena tre partite della Serie A Femminile di volley che hanno dato vita alla 12esima giornata della regular season. Nelle tre partite non sono mancare belle gare da vedere: infatti, Acqua e Sapone Roma ha fatto di tutto per avere la meglio su Savino del Bene, attualmente seconda in classifica. Per le romane due set perfetti, ma che non sono riusciti però a far sì che Acqua e Sapone portasse l’intera posta in palio a casa propria. E’ passata, infatti, Savino del Bene che grazie al tie break ha portato due punti vitali in saccocia, che come detto, valgono il secondo posto in solitaria.

Nel match fra Bergamo e Novara non c’è stata storia: infatti le piemontesi sono riuscite a non mettere mai in dubbio la partita con una super prestazione da parte di Danesi e compagne che in poco più di un’ora hanno liquidato la compagine lombarda lanciando un chiaro segnale al campionato, con un netto 3-0. Nell’altra partita del pomeriggio andava in scena la sfida fra Megabox Vallefoglia e Casalmaggiore. Il risultato anche qui è stato netto e marchiato: 3-0 per le padrone di casa con un finale di 25-15, 25-22, 25-21.