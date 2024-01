Volley, Serie A1 femminile 2023/2024: dominio della Vero Volley Milano nel big match contro Scandicci

Si chiude con un netto successo per 3-0 (25-20, 25-21, 25-15) in favore delle ospiti il big match di Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley tra Scandicci e Vero Volley Milano. Due squadre in forma eccezionale, reduci da una striscia che ha toccato le 15 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Ma una doveva interrompersi, ed è quella della squadra allenata da Massimo Barbolini, con la formazione lombarda che difende la seconda posizione e prova ad avvicinarsi alla capolista Conegliano.

PROGRAMMA 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Dopo un primo set abbastanza gestito da Egonu (20 punti per lei nonostante un inizio di partita complicato) e compagne, chiuso per 25-20, le maggiori recriminazioni per la compagine toscana risiedono nel secondo parziale. Guidata da una discreta Antropova, Scandicci si è trovata a condurre nella prima metà della frazione, prima di subire la rimonta avversaria verso il 25-21. Un contraccolpo pesante a livello psicologico, con Milano che nel terzo set prende subito il largo e gestisce tranquillamente, chiudendo 25-15.