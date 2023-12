Volley, Serie A1 Femminile 2023/2024: Conegliano e Milano sul velluto, bene anche Roma

L’undicesima giornata della Serie A1 2023/2024 di volley femminile ha visto andare in scena quattro match alle ore 17:00, con le prime della classifica che non hanno tradito le attese. Prosegue infatti la marcia a punteggio pieno della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che si è imposta in tre set ai danni della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia con i parziali di 25-18, 25-20, 25-17. Mai in dubbio il successo della capolista, capace di gestire allungando nei momenti decisivi. A fine partita il tabellino vede Kelsey Robinson-Cook a quota 13 punti, ma la top scorer è Isabelle Haak a quota 15. A Vallefoglia, che rimane comunque ai margini della zona playoff, non bastano i 14 punti di Alice Degradi.

Tre punti e vittoria netta anche per la seconda forza del campionato, l‘Allianz Vero Volley Milano. Le meneghine hanno infatti espugnato con gli eloquenti parziali di 18-25, 15-25, 14-25 il campo della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo mantenendo cinque punti di distacco da Conegliano. Protagonista anche stasera Paola Egonu, miglior realizzatrice di Milano con 16 punti a referto ma in buona compagnia con Sonia Candi, autrice di 12 punti. Le difficoltà offensive di Cuneo, quartultima e impegnata nella lotta salvezza, si riflettono anche sui numeri che vedono Haak e Kubik top scorer con 6 punti a testa. Trasferta vittoriosa anche per il Roma Volley Club, che in tre set si sbarazza facilmente del fanalino di coda Itas Trentino. Le capitoline archiviano la pratica con i parziali di 22-25, 20-25, 14-25 per uno 0-3 che rafforza un piazzamento tra le prime otto della classifica. Ottima partita per Erblira Bici e Jessica Rivero, mattatrici tra le capitoline con rispettivamente 17 e 14 punti. Giulia Angelina con 10 punti è l’unica in doppia cifra tra le trentine.

La partita più combattuta del pomeriggio vede invece la vittoria al tiebreak decisivo per Il Bisonte Firenze, che in cinque set regola la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al termine di un match davvero tirato e ricco di capovolgimenti di fronte. Le toscane infatti si impongono con i parziali di 28-26, 25-23, 21-25, 17-25, 15-11, andando quindi avanti di due set prima di subire la rimonta delle ospiti. Alla fine però Firenze trova comunque la forza fisica e mentale per avere la meglio al tiebreak con una sontuosa Lina Alsmeier da 27 punti complessivi e ben coadiuvata dai 17 punti messi a referto da Mayu Ishikawa. A Chieri non bastano i 25 punti di Kaja Grobelna e i 21 di Avery Skinner per evitare una sconfitta che comunque non toglie alle piemontesi il quinto posto in classifica. Firenze invece ottiene un successo di spessore, tornando all’ottavo posto ai danni di Vallefoglia.