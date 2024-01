Volley, Serie A1 femminile 2023/2024: Conegliano implacabile, netto 3-0 anche a Scandicci

Nessuno può avvicinarsi a Conegliano. La squadra allenata da Daniele Santarelli rifila un netto 3-0 anche a Scandicci nel big match della diciottesima giornata del campionato di A1 femminile e prosegue il suo percorso da imbattuta. Al PalaVerde di Villorba di Treviso le pantere partono subito a mille e dominano il primo parziale per 25-15, incontrando qualche momento di difficoltà soprattutto nel secondo set, quando Scandicci trova anche il +4 di vantaggio sul 13-17 in suo favore a metà frazion. La reazione, guidata dalle difese di De Gennaro e dagli attacchi di Haak e Robinson-Cook, però è di quelle da grande squadra. La formazione veneta vince 12 degli ultimi 16 punti e vince anche il secondo per 25-21. Anche abbastanza demoralizzata, la squadra ospite fatica a tenere il passo nel terzo set e si ritrova ben presto a fronteggiare nove match point. Vengono annullati i primi due, ma non il terzo con l’errore alla battuta di Antropova, in ogni caso la migliore delle sue con 16 punti. Solita qualità di squadra per Conegliano, con 15 di Haak ma anche Fahr, Lubian, Robinson-Cook e Plummer in doppia cifra.