Volley Serie A1 femminile 2023/2024, Conegliano batte ancora Milano. Prima vittoria per Busto Arsizio

Conegliano si conferma e a distanza di sette giorni dal match di Supercoppa si ripete contro la Vero Volley Milano in un Mediolanum Forum che fa segnare ancora una volta il record di presenze. Nella sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile 2023/2024 la formazione di Santarelli vince e convince, rimanendo a punteggio pieno e costringendo Egonu e compagne alla prima sconfitta. Finisce 1-3 (25-23, 18-25, 20-25, 15-25) il match con le solite note per la squadra ospite a fare la voce grossa: ottima Fahr sia in attacco che in difesa, così come solide sono state le prestazioni di Robinson-Cook, Plummer e Haak.

Nelle altre partite della domenica c’è da segnalare la prima vittoria di Busto Arsizio che domina e sconfigge in tre set Vallefoglia, arrivata alla terza sconfitta consecutiva. Successo anche per Casalmaggiore, che batte Firenze e interrompe la striscia positiva della squadra toscana.

LA PARTITA – Un primo set caratterizzato, almeno nella parte iniziale, da una serie di parziali e controparziali, con Milano che dopo essere partita 0-2 infila cinque punti di fila per il 5-2 ma a sua volta subice poi un parziale di quattro a zero che la porta sul 5-7. A sua volta mette a segno quattro punti consecutivi per il 9-7 e da questo momento, però, la testa del set non la lascia più. La squadra di casa tocca anche un +6 come massimo vantaggio sul 20-14 prima di procursarsi tre palle set sul 24-21. Egonu commette due errori, ma alla terza occasione utile con un attacco centrale porta a casa il primo set.

La reazione di Conegliano non tarda ad arrivare. Dall’attacco di Robinson-Cook che mette giù lo 0-1, infatti, non perde mai il comando del secondo set. Sempre in controllo sin dalla fase iniziale con un vantaggio che tocca il +6 sul 7-13. La formazione ospite è brava a respingere il tentativo di rientro di Milano, che torna fino al -1 sul 13-14. La parte finale, però, appartiene a Conegliano: l’ace di Haak porta sei set point e il primo basta: 18-25.

La musica non cambia nella terza frazione che si sviluppa in modo pressoché identico alla seconda. Le ospiti trovano la striscia positiva già nella prima fase del set, Milano prova la reazione nella parte centrale tornando sotto fino al -1 ma nel finale esce di nuovo fuori la grande precisione in attacco e la solidità al muro di Conegliano. Arrivano sei palle set e la terza è quella buona: 20-25. Ormai le ragazze di Santarelli non si voltano più indietro, in totale sicurezza e conuna Vero Volley che man mano ci crede sempre poco. I time-out chiamati da coach Gaspari non servono ad invertire la rotta e la Imoco domina il quarto parziale per 25 a 15.