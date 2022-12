Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: vince ancora Milano, bene Chieri

Bergamo torna alla vittoria davanti ai suoi tifosi nella decima giornata della Serie A1 femminile 2022/2023 di volley contro Pinerolo. Dopo un inizio di match equilibrato con il punteggio dei set sull’1-1, i padroni di casa hanno dominato il terzo set e conquistato il quarto in rimonta portandosi a casa i tre punti (25-21, 24-26, 25-20, 25-23). Sono bastati tre set, invece, a Chieri per battere Vallefoglia sul campo di casa (25-21, 25-16, 25-20), così come per Busto Arsizio, che ha avuto la meglio su Macerata in tre parziali (25-20, 25-16, 33-31).

Tutto facile per la Vero Volley Milano, che a Cuneo si è imposta in tre set (19-25, 19-25, 22-25) conquistando la quinta vittoria consecutiva he la fa salire al secondo posto a quota 24 punti. Primi due parziali dominati dalla formazione ospite che rischia qualcosa ritrovandosi sotto all’inizio del terzo ma riesce a reagire rimanendo avanti dal 7-7. Terza vittoria consecutiva per Casalmaggiore, che sul campo di Firenze si è imposto in quattro set (18-25, 25-22, 20-25, 17-25) sorpassando proprio i toscani in classifica, ora dietro di due punti.