Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci rimonta Casalmaggiore, vincono anche Milano e Novara

La Vero Volley Milano torna alla vittoria in Serie A1 2022/2023, e lo fa sul campo di casa battendo la Bartoccini Fortinfissi Perugia in quattro set (24-26, 25-20, 26-24, 25-11) nella quarta giornata di ritorno. Subito grande battaglia nel primo set. La Vero Volley parte con un break sul 2-0 ma viene subito riagganciata sul 3-3. Break Perugia sul 6-8 e parità sull’8-8, break Milano sul 14-12 e di nuovo equilibrio sul 15-15, altro break delle padrone di casa sul 20-18 ma ancora parità sul 20-20. A decidere il primo parziale sono stati i vantaggi, dove Perugia è riuscita ad avere la meglio sul 24-26. Equilibrio anche nella prima parte del secondo set fino all’11-11, quando la Vero Volley allunga sul 13-11 raggiungendo il massimo vantaggio sul 22-17 e chiudendo il parziale sul 25-20. Nel terzo set grande partenza di Milano che vola subito sul 7-0 e difende il proprio vantaggio fino alla fase finale del parziale, dove le ospiti riescono a pareggiare i conti sul 20-20. Ma ai vantaggi è la Vero Volley ad avere la meglio sul 26-24 e salire sul 2-1. Quarto set dominato da Milano che vola subito sul 9-1, raggiunge i dieci punti di vantaggio sul 14-4 e il massimo vantaggio sul 24-10 prima di chiudere i conti sul 25-11.

Grande battaglia tra Igor Gorgonzola Novara e E Work Busto Arsizio, con le padrone di casa che sono riuscite ad avere la meglio al quinto set (17-25, 26-24, 23-25, 26-24, 15-10). Dopo una prima parte di primo set equilibrata fino al 10-10, Busto allunga sul 10-13 e rimane in vantaggio per tutti il parziale, dominando il finale e chiudendo sul 17-25. Ancora ospiti avanti per tutta la prima parte del secondo set fino al 18-18, nuovo allungo di Busto sul 19-22 ma ancora parità sul 23-23. Ad avere la meglio ai vantaggi è Novara, che chiude sul 26-24. Ospiti avanti dal 4-4 del terzo set fino al 17-17, e a decidere il parziale sono stati i cinque punti consecutivi di Busto per il 17-22 e il 23-25 finale. Reazione Novara che, nonostante i rischi sul finale, riesce a conquistare il quarto set ai vantaggi sul 26-24, e nel quinto set parte subito forte volando sul 5-1 e chiudendo i conti sul 15-10.

Successo in rimonta per la Savino Del Bene Scandicci in casa della Trasportipesanti Casalmaggiore, costretta ad arrendersi in quattro set (25-17, 21-25, 22-25, 21-25). Primo set dominato dalle padrone di casa, che allungano subito sul 5-1 e sul 12-4, toccando il +10 sul 22-12 e chiudendo sul 25-17. Tanto equilibrio nel secondo set, con Scandicci avanti di tre punti sull’8-11 e autrice di una bella parte finale di parziale, chiusa con quattro punti di vantaggio sul 21-25. Bella sfida anche nel terzo set, con un bel recupero della formazione ospite che, dopo essere stata in svantaggio per gran parte del parziale, trova il sorpasso sul 19-20 chiudendo i conti sul 22-25. Molto simile il quarto set, con una bella rimonta di Scandicci che chiude sul 21-25.