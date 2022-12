Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: primo ko per Conegliano, Scandicci vince in tre set

Dopo ben undici vittorie arriva il primo ko per la Prosecco Doc Imoco Conegliano nella Serie A1 femminile 2022/2023 di volley. A far cadere le leader della classifica è stata una incredibile Savino Del Bene Scandicci, che ha chiuso i conti in tre set (23-25, 22-25, 19-25) con un ultimo parziale dominato conquistando tre punti importanti che la fanno volare in terza posizione a quota 23.

LA PARTITA – Parte bene Scandicci che all’inizio del primo set allunga sul 3-6; Conegliano pareggia sul 6-6 e, dopo un momento di equilibrio fino all’11-11, passa avanti sul 13-11, ma con ben sette punti consecutivi la formazione ospite vola sul 14-19 e rimane avanti per tutto parziale, chiuso con qualche rischio sul 23-25. Nel secondo set è Conegliano ad allungare per primo dal 6-6 al 12-6, ma con sette punti di fila Scandicci trova il sorpasso sul 13-14 dando vita ad una parte finale equilibratissima, decisa dai quattro consecutivi delle ospiti dal 22-22 al 22-25. Terzo set dominato da Scandicci che cola dal 7-9 al 7-14 e tocca il massimo vantaggio sul 10-19, prima di chiudere i conti sul 19-25.