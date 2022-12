Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Novara soffre ma piega Perugia fuori casa al quarto set

Novara vince una partita più sofferta del previsto contro un’ottima Perugia. Le ragazze di coach Lavarini passano 3-1 in casa della squadra umbra, 25-20 25-15 23-25 28-26, e ottengono la terza vittoria in fila in campionato salendo al secondo posto in classifica a 22 punti a -10 dall’imbattuta Conegliano. Novara Torna a vincere dopo la sconfitta in Supercoppa, persa proprio contro Conegliano, nonostante una partita giocata non bene, soprattutto negli ultimi due set. Quarta sconfitta in fila per Perugia che resta ferma in 12^ e terzultima a 7 punti. La squadra di Lavarini tornerà in campo in campionato nel match di alta classifica contro il Vero Volley domenica 11 dicembre alle 18. Perugia invece affronterà in trasferta Vallefoglia.

Nel primo set Novara fa valere la sua superiorità tecnica e tattica strappando subito con un parziale di 10-5 che indirizza il set verso la squadra di coach Lavarini. Perugia prova a riavvicinarsi portandosi a -1 dalle avversarie fino a riuscire a ribaltare lo score trovandosi a sorpresa in vantaggio sul 18-17. Il set procede punto a punto con le ragazze di Lavarini che fanno valere la propria esperienza e conquistano il set con un mini parziale di 5 punti a 0 sul 20 pari.

Perugia accusa il colpo del set perso punto a punto. Nel secondo set infatti Novara vince 9 dei primi 10 punti mettendo in ghiaccio set e partita. La squadra di Lavarini è in partita e non si fa recuperare come nel set precedente concedendo pochissime chance alle avversarie chiudendo il secondo set 15-25.

Nel terzo set parte meglio Perugia che riesce ad allungare di 3 punti portandosi sull’11-8. Set che procede punto a punto con Novara che con 3 punti in fila porta il punteggio in parità sul 23-23. Nella fase decisiva del set la spunta Perugia che con due punti consecutivi riesce a portare il match al quarto set.

Novara va in difficoltà e va sotto anche nel quarto set con Perugia che inizia a trovare fiducia e continuità nel proprio gioco. Le ragazze di Bertini mantengono i punti di vantaggio accumulati nella parte iniziale di set arrivando al massimo margine sulle avversarie, 4 punti sul 19-15. Novara risale nel finale e riesce a portare il set ai vantaggi salvando un set point sul 24-23. Le ragazze di Lavarini sprecano due match point ma al terzo tentativo riescono a chiudere un match più sofferto del previsto.