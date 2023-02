Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Conegliano vince con il rischio, bene anche Scandicci

Tutto facile per Bergamo, che nella settima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley batte Perugia in tre set (25-21, 25-15, 25-21). Match dominato dalle padrone di casa, che con questi tre punti volano a quota 31 in sesta posizione. Dominio anche di Cuneo in casa di Macerata, con gli ospiti che tornano alla vittoria dopo ben sette sconfitte consecutive imponendosi in tre set (21-25, 17-25, 20-25) sull’ultima in classifica. Vittoria in rimonta per Chieri, che batte in quattro set Busto Arsizio volando a quota 42 punti in classifica in quarta posizione. Dopo un primo set perso sul 20-25, le padrone di casa hanno reagito alla grande pareggiando i conti con il 25-20 nel secondo set, trovando il sorpasso con il 25-23 del terzo set e chiudendo i conti al quarto sul 25-23.

Ventunesima vittoria consecutiva di Conegliano, che fatica in casa contro Pinerolo ma riesce ad imporsi al quinto set (22-25, 25-22, 25-22, 23-25, 15-12). Le padrone di casa partono male perdendo il primo set, ma reagiscono e ribaltano la situazione conquistando i due parziali successivi. Le ospiti pareggiando ancora con il quarto set ma sono costrette ad arrendersi al tee-break. Bene anche Scandicci, che porta a casa la settima vittoria consecutiva battendo la Vero Volley in trasferta in cinque set (22-25, 28-26, 22-25, 25-21, 7-15). Botta e risposta tra le due squadre, con le ospiti che riescono a chiudere i conti sul 7-15 al tie break conquistando due punti che gli permettono di allungare proprio sulle padrone di casa in classifica.